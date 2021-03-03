Минторг США опубликовал список организаций, попавших под сагкции из-за Навального
Максимс Краюшкинс
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Минторг США назвал организации, против которых введены торговые санкции по делу Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Комитет по конечным пользователям министерства торговли решил добавить в список организаций Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, Фемтеко, Интерлаб, ЛабИнвест; OOO продукты АНАЛИТ, OOO Интертех, Pharmcontract GC, Rau Faem, Регионснаб и Riol-Chemie за их деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении.
«Девять из этих организаций находятся в России, три в Германии и одна в Швейцарии», - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщалось ранее, санкции вводятся против 27-го научного центра РФ.