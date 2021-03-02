В кабмине не поддержали проект о снижении пенсионного возраста

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности не стала поддерживать законопроект сенатора Василия Иконникова, который предлагал снизить возраст выхода на страховую пенсию по старости до 61 года для мужчин и 56 лет – для женщин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект заключения кабмина.

В нем указывается, что законом предусмотрено «поэтапное расширение границ пенсионного возраста». Это «в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию, и обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к складывающимся демографическим условиям», сказано в заключении.

Как отмечается в отзыве кабмина, необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых данным проектом изменений «не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения», а также «анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность».

Также там прописано, что согласно финансово-экономическому обоснованию к проекта, на реализацию закона понадобятся дополнительные расходы из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России.