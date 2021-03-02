Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Курсы доллара и евро на открытии торгов во вторник, 2 марта, выросли по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

По данным Мосбиржи, курс доллара повысился на 16,5 коп. и составил 74,33 руб.

Курс евро поднялся на 17,25 коп., до отметки 89,4875 руб.

Нефть Brent подешевела на 0,99% до $63,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 0,86% и составили $60,12 за баррель.

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