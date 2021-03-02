В Совфеде назвали возможные сроки индексации пенсий работающим пенсионерам

В случае если российское правительство решит проиндексировать пенсии работающих пенсионеров, то механизм может заработать с 1 января 2022 года. С таким мнением выступила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова, передает РИА «Новости».

В России бюджетный цикл рассчитывается на три года, а следующий наступит с января 2022 года, то есть с этого времени может начаться индексация, объяснила Бибикова.

«Я очень надеюсь, что вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам может быть решен с будущего года», — отметила она.

В зависимости от того, кому будет производиться индексация (всем пенсионерам или по категориям), затраты из федерального бюджета, по оценкам экспертов, могут составлять от 400 млрд до более одного трлн рублей.

Однако Бибикова не исключила, что правительством может быть принято и какое-то другое решение, прописывающее механизм индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее стало известно, что Совфед и Минтруд обсуждают включение срочной службы в стаж для пенсии.