Экс-глава ПФР Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД
Полина Рутковская
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Бывший глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин стал старшим советником генерального директора «Российских железных дорог», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора - председателя правления ОАО »РЖД», — заявили в компании.
12 февраля новым руководителем ПФР был назначен Андрей Кигим, который ранее стоял во главе Фонда социального страхования (ФСС). В соответствии с распоряжением правительства России, смена главы Пенсионного фонда была связана с переходом Топилина на другую работу.
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