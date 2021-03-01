Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с праздником 8 марта, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май. Об этом напоминает Роструд, передает РИА «Новости».

«Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней», — говорится в сообщении.

Четырехдневными также будут две первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.