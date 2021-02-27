Польше могут грозить убытки из-за прекращения поставок нефти из России

Россия перестала поставлять нефть в две крупнейшие польские компании: «Лотос» и «Орлен». Это может привести к убыткам для страны, пишет Myśl Polska.

Отмечается, что хоть Польша и перестала зависеть энергетически от России, ей необходимо переработать свои заводы, что требует значительных вложений.

Кроме того, по информации издания, Варшаве будет сложно заменить российскую нефть, потому что она дешевле, чем сырье из других стран.

Ранее транзит российской нефти был остановлен в Белоруссии.