Telegram терпит многомиллионные убытки
Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, приняла решение занять миллиард долларов на развитие бизнеса, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как пишет издание VTimes, Telegram постоянно терпит убытки и не в состоянии покрыть срочные долги без выпуска облигаций. По информации издания, компания должна до конца апреля текущего года вернуть инвесторам свыше $600 млн. Для этого она намерена привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, а команда мессенджера обещает им набор проектов по монетизации приложения, говорится в статье издания «Коммерсантъ».
VTimes, ссылаясь на финансовую отчетность группы за 2018-2020 годы, указывает, что группа вынуждена занять миллиард долларов на покрытие текущих срочных долгов, а также в связи с убытками. Аудиторы PwC выяснили, что в 2019 году убыток компании составил $150,9 млн, а в 2018-м — $172,7 млн. При этом обязательства превышали активы группы — на $245 млн и $418 млн. За первую половину предыдущего года у компании сохранился дефицит средств в $172 млн.
Как установили аудиторы, за 2,5 года, которая охватывает отчетность, Telegram Group Inc. не имела доход от операционной деятельности. Однако в первом полугодии прошлого года группой была получена прибыль в размере $151,3 млн.
Большую часть средств от размещения облигаций компания собирается пустить на покрытие долгов перед инвесторами. По оценке VTimes, на это, возможно, придется выделить $684 млн.