Эксперты рассказали, как распознать финансовую пирамиду

Одним из признаков, отличающих финансовую пирамиду от добросовестной компании, является обещание рекордно высоких доходов. Об этом рассказали эксперты, пишет РИА «Новости».

По информации издания, мошенники пытаются заработать на начинающих инвесторах, которые хотят преумножить свои доходы, несмотря на низкие кредитные ставки.

Так, например, специалисты проанализировали рекламу инвестирования в мясокомбинат «Ростпродукт». Инвесторам обещали «фиксированные ставки по договору до 24% годовых», «юридическую гарантию сохранности вложенных средств» и «экологически чистую говядину» по оптовым ценам.

Когда эксперты обратились в компанию, чтобы проверить финансовую отчетность, менеджеры не смогли дать четкого ответа, за счет чего обеспечивается такая высокая доходность. Кроме того, выяснилось, что компания является посредником, а не производителем мяса. Из-за этого увеличиваются риски, поскольку доходы посредника зависят от бесперебойной работы других звеньев: производства, логистики и розницы.

«Предложения фиксированной доходности при довольно путаных сведениях о гарантиях этой доходности и о руководстве компании – это один из признаков финансовой пирамиды», — приводятся слова эксперта проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаила Алексеева.

Ранее эксперт рассказал о популярных схемах финансовых махинаций.