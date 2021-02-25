В Совфеде предлагают защитить неопытных инвесторов в онлайн-казино
Карина Казанцева
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В Совете Федерации предлагают защитить неопытных инвесторов от потерь в зарубежных онлайн-казино или на криптобиржах. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, пишет РИА «Новости».
Журавлев отметил, что в Госдуму уже поступил законопроект, ограничивающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам.
«Также обсуждались вопросы защиты прав граждан – неквалифицированных инвесторов от возможных финансовых потерь», — сказал вице-спикер Совфеда.
Ранее стало известно, что в РФ может появиться система проверки обучающих финансовой грамотности программ.
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