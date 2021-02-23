Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии ряда работников

Минтруд направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект предусматривает включение в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования, когда за сотрудником сохраняется рабочее место.

«Минтруд России подготовил и направил в правительство проект постановления о внесении изменений в постановление правительства... «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в стаж, дающий право на досрочную пенсию, включаются периоды работы, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, и за которую выполнялись страховые отчисления.