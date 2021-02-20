Официальный курс евро составил 89,6 рубля

Официальный курс евро на 21 февраля повысился на 11,77 коп. и составил 89,6604 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 1,16 коп. и достиг 73,9833 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 5,93 коп., до 81,038 руб.

Ранее, на открытии торгов Мосбиржи, рубль незначительно колебался к доллару и евро.

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