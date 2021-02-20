Российский эксперт оценил решение Госдепа по «Северному потоку — 2»

Госдепартамент США не предложил конгрессу дополнительных санкций по газопроводу «Северный поток — 2», так как понимает, что строительство трубопровода все равно будет завершено. Такое мнение выразил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает РИА «Новости».

Эксперт считает, что новые санкции также могли ухудшить отношения Вашингтона с европейскими союзниками.

«То есть, администрация (президента США Джо) Байдена решила пойти навстречу немцам, прежде всего, и ЕС в целом, с учетом того, что завершение проекта неизбежно, и пока новые санкции не вводить», — сказал Тимофеев.

Он считает, что в ближайшем будущем российский проект санкциям не подвергнется, если не случится ничего экстраординарного в политике.

Ранее член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол сообщил, что конгресс получил от Госдепартамента США список организаций, в отношении которых могут ввести санкции по «Северному потоку — 2». В него попали только российское судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус».