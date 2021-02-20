В России сократился объем денежных переводов за границу

Физические лица перевели минимальный объем денежных средств в 2020 году из России за последние четыре года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

Регулятор учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года) и «Почту России».

Так, за прошедший год из России были отправлены $7,4 млрд, большая часть из переведенных денег ($6,2 млрд) при приходится на страны СНГ.

Для сравнения в 2019 году физические лица перевели за рубеж $7,5 млрд, в 2018 году — $9,5 млрд, в 2017 году — $9,2 млрд. Ниже 2020 года показатели были в 2016 году, тогда были отправлены $7,3 млрд.

Тем временем в Россию в 2020 году поступило $3,1 млрд, причем больший объем средств ($1,7 млрд) был переведен из стран дальнего зарубежья. Годом ранее этот показатель составлял $3,3 млрд.

Ранее сообщалось, что Центробанк и Минюст РФ хотят заблокировать один из каналов вывода денег за рубеж.