Россиянам предложили разрешить заселяться в гостиницы по загранпаспортам

Бизнес-объединение «Опора России» обратилось к МВД с просьбой проработать вопрос о возможности заселять в гостиницы граждан РФ по заграничному паспорту. Об этом сообщает ТАСС.

«Просить МВД России проработать вопрос о возможности изменения законодательства в целях предоставления возможности заселения в гостиницы, расположенные на территории Российской Федерации, граждан Российской Федерации по заграничному паспорту независимо от места постоянного проживания (в Российской Федерации или за пределами Российской Федерации). Срок — до 1 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

По словам Кожевникова, в МВД признают существование проблемы и отреагировали на предложение «хорошо». «К примеру, это касается поездок в зарубежные страны. Ты летишь из региона в Москву и затем в другую страну. У тебя на руках только загранпаспорт. Неожиданно продолжительная задержка рейса или его отмена на неопределенное время. Ты хотел бы заселиться в гостиницу, однако сделать это не сможешь по своему загранпаспорту. Хотя это тоже документ, который тебе выдают с предъявлением обычного российского паспорта. В рамках нашей работы ТДК в туризме мы обратились к МВД РФ и получили положительный отклик по проработке этого вопроса — разрешить гостиницам селить наших российских граждан по загранпаспортам», — пояснил вице-президент «Опоры России».

По его словам, это поможет туристам и даст возможность отельерам избежать избыточной административной ответственности.