Цена биткоина вновь обновила исторический максимум

Стоимость биткоина вновь обновила исторический рекорд, поднявшись выше $56 тыс. Это следует из данных биржи Binance.

По состоянию на 0.25 мск криптовалюта растет в цене на 7,8%, до $56 тыс.

На пике цена биткоина достигала $56 368.

Ранее капитализация криптовалюты превысила триллион долларов.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.