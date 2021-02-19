Капитализация биткоина приблизилась к триллиону долларов

Биткоин продолжает расти, капитализация криптовалюты приблизилась к триллиону долларов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

На 15.45 мск биткоин подорожал до $52 682. Это на 1,2% выше уровня на закрытии предыдущей сессии. С начала 2021 года капитализация валюты выросла на $440 млрд, до $979,9 млрд.

Аналитики объясняют рост криптовалюты из-за заинтересованности институциональных инвесторов и крупных компаний.

Ранее биткоин установил очередной рекорд по цене.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.