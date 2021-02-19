Минтранс предлагает перейти к новой тарифной политике для грузовых ж/д перевозок
Дарья Тарасенко
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Глава Минтранса РФ Виталий Савельев считает, что необходимо создать новую тарифную политику для грузовых железнодорожных перевозок, сообщает РИА «Новости».
Министр полагает, что необходимость разработки и применения принципиально новой тарифной политики назрела достаточно давно. Притом в ней не будет искаженных ценовых сигналов рынку, что позволит видеть экономику перевозки на конкретных маршрутах, а также сведет к минимуму перекрестное субсидирование перевозок дешевых грузов за счет высокостоимостных.
В 2020 году успехи РЖД на фоне пандемии оценили западные эксперты. В ноябре влиятельное германское рейтинговое агентство RAEX-Europe признало холдинг одним из лидеров в ежегодном рэнкинге устойчивого развития.
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