Рубль немного теряет к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в пятницу, 19 февраля, курсы доллара и евро повысились на 14-16 коп. Об этом следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 10.06 мск, курс доллара вырос на 14 коп. и составил 74,05 руб. В то же время курс евро увеличился на 16 коп., до 89,54 руб.

Стоимость нефти Brent уменьшилась на 0,8%, до $63,4 за баррель. Цена на фьючерсы нефти WTI упала на 1,19% до $59,80 за баррель.

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Ранее ЦБ повысил курс доллара и евро.