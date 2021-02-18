Порошенко приобрел украинский телеканал «Прямой»

Бывший президент Украины Петр Порошенко купил украинский телеканал «Прямой», собственником которого ранее был экс-глава Киевской городской администрации Владимир Макеенко. Об этом политик сообщил в прямом эфире телеканала, фрагмент которого был опубликован в его Facebook.

Порошенко отметил, что заплатил за канал «большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность». По его словам, структура Prime Assets Capital, которая на 100% «принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу», стала владельцем канала.

Как рассказал экс-президент, решение о такой покупке было принято им после сообщений о том, что в отношении Макеенко могут быть введены санкции, а канал «Прямой» может быть закрыт. Он сообщил, что утром в четверг, 18 февраля, Макеенко позвонил ему и попросил помощи в защите телеканала.

Порошенко также заверил, что свобода слова и стандарты работы журналиста на канале «Прямой» будут сохранены.

В четверг, 18 февраля, стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет бенефициаров украинского телеканала «1+1».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против депутата Рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента тем временем обвиняют в диктатуре. Журналистов этих телеканалов также лишили аккредитации в Раде.