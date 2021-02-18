В Минтруде назвали процент продолжающих работать удаленно россиян
Катерина Медведева
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Замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова заявила, что удаленно продолжают работать около 6% россиян. Ее слова приводит ТАСС.
«Мы ожидаем, что после снятия ограничительных мер всех численность занятых удаленно несколько снизится. Сейчас у нас порядка 6% работников работают удаленно», — сказала она, уточнив, что радикально число работающих людей дистанционно не снизится.
Мухтиярова отметила, что рост удаленной занятости будет меняться по мере внедрения электронного кадрового документооборота и распространения электронных трудовых книжек.
Ранее cообщалось, что в Москве продолжают сохранять режим дистанционной работы более трети компаний, несмотря на отмену требования властей об обязательной удаленной работе.
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