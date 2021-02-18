Набиуллина рассказала о сроках повышения ключевой ставки до 5-6%

Центральный банк России в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% с нынешних 4,25%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков РФ в четверг, 18 февраля, передает РИА «Новости».

По ее словам, скорость и темпы возврата будут зависеть от экономической обстановки и прогноза инфляции.

«На настоящий момент мы не видим, что дезинфляционные факторы преобладают. Они сбалансированы, на наш взгляд – проинфляционные и дезинфляционные факторы», — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила о невостребованности льготной ипотеки для молодых семей.