Прибыль ГК ВТБ Лизинг увеличилась в 2020 году на 4%

Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг, согласно отчетности МСФО, по итогам 2020 года выросла на 4% в сравнении с предыдущим периодом и составила 13,7 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Отмечается, что консолидированный лизинговый портфель за год увеличился на 11% — до 447,8 млрд рублей.

В свою очередь, выручка группы сохраняется на уровне 2019 года – 58,1 млрд рублей.

«Прошедший год показал, что даже в непростых условиях компания способна справляться с внешними вызовами и оперативно перестраивать свой бизнес под новую реальность», — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

За прошедший год ГК ВТБ Лизинг заключил более 29 тыс. новых договоров, услугами компании воспользовались свыше 28 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Мы смогли привлечь клиентов по ряду новых для нас видов лизингового имущества, спрос на инвестиции в которые существенно возрос на фоне пандемии, — констатировал Ивантер. — В прошлом году у нас стали брать гораздо больше медицинского и телекоммуникационного оборудования, хотя раньше в этих сегментах лизинг был крайне мало задействован. В целом этот период способствовал повышению востребованности инструментов лизинга в экономике страны, и я уверен, что дальше популярность нашей услуги будет только расти».

Так, на начало 2021 года основную часть в портфеле ВТБ Лизинг занимали авиационный транспорт и железнодорожная техника (по 40%), а также легковые и грузовые автомобили (11%).

Что касается прошлого года, то в нем наиболее высокими темпами росли сегменты медицинского оборудования (в 27 раз) и телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров (в 2 раза), также в портфеле появились морские суда.

Кроме того, позитивную динамику показали сегмент спецтехники (+16%), легковые автомобили (+14%), железнодорожная техника и авиационный транспорт (по 12%), грузовой автотранспорт (+6%).

«Работая в постоянном диалоге с клиентами, мы смогли поддержать их в период пандемии и сохранить подавляющее большинство заключенных контрактов. Благодаря, в том числе, и этим шагам даже те компании, чей бизнес особенно сильно пострадал, смогли со временем вернуться в платежный график и сохранить возможность пользоваться транспортом, техникой и оборудованием, находящимися в лизинге, для осуществления своей деятельности», — подчеркнул гендиректор ВТБ Лизинг.