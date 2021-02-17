«Известия» узнали, что в Москве хотят ограничить плотность застройки

Власти Москвы планируют ограничить рост плотности застройки в столице. Об этом свидетельствует проект стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, который был разработан Минстроем. По просьбе ведомства свои предложения в него внесли участники рынка, пишут «Известия».

Как сообщает газета, данный план хотят реализовать за счет, например, ограничения этажности застройки. Кроме того, в нем говорится о необходимости развивать высокоскоростные магистрали и автодорожную сеть, создавать современные рабочие места за пределами города.

Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова рассказала в беседе с изданием, что в градостроительные документы столицы предполагается включить обязательные требования по высотности и плотности застройки в зависимости от района.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что плотность населения для комфортной жизни не должна превышать 450 человек на гектар, или 25 тыс. кв. м жилья на такую же площадь. Они также напомнили, что московские власти в 2012 году уже вводили запрет на строительство новостроек выше 75 м в 2012 году, но в настоящее время 15% сдающихся объектов выше 100 м.