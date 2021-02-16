Акции «Роснефти» пробили исторический максимум

Во вторник цена акций «Роснефти» на Московской бирже достигла 528,3 руб., таким образом обновив исторический максимум.

Согласно текущей динамике котировок, «Роснефть» прибавила 0,6%, «Газпром», «Новатэк» и «Лукойл» снизились на 0,1%, 0,4% и 0,1% соответственно. «Газпром нефть» и «Татнефть» прибавили 0,5% и 0,1%.

В результате «Роснефть» на Московской бирже стала лидером по капитализации среди компаний российского нефтегазового сектора, опережая «Газпром» примерно на 150 млрд рублей. Общая капитализация «Роснефти» на лондонской бирже опережает капитализацию «Газпрома» на 1,7 млрд долларов.

По мнению экспертов одним из основных факторов роста котировок акций «Роснефти» стало то, что в конце прошлой недели компания опубликовала отчётность по итогам четвертого квартала и 2020 года. В итоге оказалось, что «Роснефть» стала единственной среди мировых мейджоров компанией, которая зафиксировала годовую прибыль по итогам 2020 года: а именно 147 млрд руб.

Свою роль сыграл и проект «Восток Ойл», который и российские, и мировые финансовые институты все чаще называют будущим «Роснефти».