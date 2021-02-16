Россия продлила ограничение авиасообщения с Великобританией до 16 марта

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», – заявили в оперштабе.

Авиасообщение было приостановлено 22 декабря прошлого года после обнаружения в Великобритании нового варианта коронавируса, после чего неоднократно продлевалось. В прошлый раз мера была продлена до 16 февраля.

14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.

16 февраля стало известно, что исследователи из университета Эдинбурга обнаружили в Великобритании еще одну разновидность коронавируса.