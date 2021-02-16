Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум

Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, следует из данных CoinMarketCap.

По состоянию на 7.22 мск стоимость первой криптовалюты превысила $49,605 тыс.

На бирже Binance по состоянию на 7.22 мск биткоин рос в цене на 5,74% — до $49 541. До этого показатель поднимался до отметки $49 998.

Предыдущий исторический рекорд стоимости первой криптовалюты составил $49 037.