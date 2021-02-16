Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум
Максимс Краюшкинс
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Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, следует из данных CoinMarketCap.
По состоянию на 7.22 мск стоимость первой криптовалюты превысила $49,605 тыс.
На бирже Binance по состоянию на 7.22 мск биткоин рос в цене на 5,74% — до $49 541. До этого показатель поднимался до отметки $49 998.
Предыдущий исторический рекорд стоимости первой криптовалюты составил $49 037.
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