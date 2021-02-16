В России могут вырасти цены на колбасу

Российские мясопереработчики попросили ритейлеров увеличить закупочные цены на свою продукцию на 15%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы», — заявил коммерческий директор АПФ «Наша житница» Артем Кудимов.

Как сообщили изданию в сети магазинов «Лента», поставщики попросили увеличить закупочные цены на мясопродукцию на 10%, мотивируя это ростом цен на сырье.

В свою очередь глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что ретейлеры скорее всего не станут поднимать цены на мясо продукты, так как среди мясопереработчиков наблюдается высокая конкуренция.

Как заявили в Минсельхозе, в начале 2021 года цены на свинину и мясо птицы упали из-за перенасыщения рынка, так что для повышения закупочных цен причин нет.