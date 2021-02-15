Сеть магазинов Fix Price проведет IPO на Лондонской бирже

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price проведет IPО на Лондонской бирже. Об этом говорится в заявлении компании.

Организаторами IPO станут BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Компания была основана в 2007 году Артемом Хачатряном и Сергеем Ломакиным. За это время открылись почти 4 тысячи магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии.