Кремль не стал комментировать смену главы Пенсионного фонда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать смену главы Пенсионного фонда РФ (ПФР) Максима Топилина.

Он отметил, что «это правительственная номенклатура». По словам представителя Кремля, данный вопрос следует адресовать в правительство, так как документ о смене руководителя ПФР подписывает премьер-министр Михаил Мишустин.

В пятницу, 12 февраля, Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР. Андрей Кигим был назначен новым руководителем фонда. Ранее он возглавлял Фонд социального страхования РФ (ФСС).