Названы кандидаты на пост главы Пенсионного фонда

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин покидает свой пост, подтвердили источники «Известий», близкие к правительству.

Возможными претендентами на данную должность источники назвали замминистра труда Алексея Скляра, главу Фонда социального страхования Андрея Кигима и замруководителя Федеральной налоговой службы Светлану Бондарчук.

При этом наиболее вероятным преемником называют Скляра. По прогнозам двух собеседников издания, Скляр возглавит объединенную структуру Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Смена главы ПФР может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, разрабатываемой в настоящее время кабмином, добавил один из источников.

Накануне об уходе Топилина в отставку сообщила газета «Коммерсантъ». Один из источников объяснил, что отставка связана с объединением социальных внебюджетных фондов. Другой собеседник заявил, что Топилин не вписался в команду нынешнего правительства.