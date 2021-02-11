ПСБ увеличил чистую прибыль по МСФО до 26 млрд рублей в 2020 году

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 2020 год составила 25,9 млрд рублей, что на 78% выше, чем за 2019 год, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 11 февраля.

«Банк продемонстрировал сильный финансовый результат, доказав эффективность бизнес-модели даже в непростых для российской экономики условиях. Чистая прибыль увеличилась почти на 80%, рентабельность капитала составила 12,1%. Ключевые источники прибыли – чистые процентные доходы, чистые комиссионные доходы – показали значительный рост на фоне наращивания объемов бизнеса и повышения операционной эффективности банка», — констатировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Операционный доход увеличился на 43% год к году — до 104,1 млрд рублей, что обусловлено преимущественно ростом объемов бизнеса ПСБ. Соотношение операционных расходов к операционному доходу год к году улучшилось с 55% до 50%.

Активы банка год к году выросли на 28% — до 2,8 трлн рублей — преимущественно за счет роста кредитования.

Кредитный портфель за год увеличился на 37%- до 1 470 млрд рублей. При этом, корпоративные кредиты выросли на 37% до 985 млрд рублей, кредиты МСБ – на 67% до 175 млрд рублей, розничный портфель – на 26% до 310 млрд рублей.

Средства клиентов за 2020 год выросли на 27% – до 2 147 млрд рублей.