«Ъ»: глава ПФР Топилин ушел в отставку

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин ушел в отставку. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в правительстве.

Как пишет издание, 10 февраля он объявил о своем уходе сотрудникам. В пресс-службе не ответили на запрос об отставке Топилина.

Один из источников объяснил, что отставка связана с объединением социальных внебюджетных фондов.

«Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — сказал источник.

Другой собеседник добавил, что Топилин не вписался в команду нынешнего правительства.

Ранее в Пенсионном фонде объявили, что доплату к пенсии ниже прожиточного минимума начнут назначать автоматически.