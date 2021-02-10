«Газпром» изменил прогноз по экспортным ценам на газ в 2021 году

«Газпром» изменил прогноз по средней экспортной цене газа в 2021 году, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу финансового департамента компании Александра Иванникова.

Компания ожидает, что цена поставок превысит $200 за 1 тыс. кубометров. При этом ранее в «Газпроме» рассчитывали только на $170 за 1 тыс. кубометров.

«Если наш бюджет, который мы приняли в декабре 2020 года, строился на сценарных условиях, которые подразумевали цену на экспорт в районе $170, то сегодня, по итогам января, мы можем уверенно сказать, что мы ожидаем среднегодовую цену $200 плюс», — заявил Иванников.

Ранее сообщалось, что «Газпром» видит «хорошие перспективы» спроса на газ в Европе в 2021 году из-за холодной зимы и небольшого объема запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ).