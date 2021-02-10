Минсельхоз попросил упростить ввоз мигрантов для сезонных работ в поле

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении мигрантов для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в текущем году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поручение.

Отмечается, что первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру с просьбой открыть границу для опытных иностранных рабочих в виде исключения. Он напомнил, что ряд процессов в сельском хозяйстве нуждаются в привлечение дополнительной рабочей силы. В настоящее время в регионах не хватает 38,2 тысячи рабочих.

Некоторые аграрии жалуются на то, что местные жители отказываются от работы в сельском хозяйстве, при этом зачастую у них даже нет необходимых знаний и навыков, в отличие от мигрантов из Узбекистана и Таджикистана.

Въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии коронавируса еще в марте 2020 года. Запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что в январе в России резко вырос спрос на персонал в сфере услуг.