Зарплата российских курьеров превысила 100 тыс. рублей

В российских регионах зарплаты курьеров достигают 110 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования сервиса Superjob.

«Как это ни удивительно, но зарплатный максимум предлагают не в Москве, 110 тыс. рублей готовы платить курьерам на собственном автомобиле в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в Москве курьеру-водителю предлагают зарплату в 100 тыс. рублей, курьеру в интернет-магазине — 80-90 тыс. рублей, курьеру с личным авто — от 80 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге пеший курьер может получать 81-95 тыс. рублей, курьер с личным авто — 70-75 тыс. рублей.

Во Владивостоке зарплаты курьеров варьируются от 45 тыс. до 90 тыс. рублей, а в Волгограде и Воронеже — от 32 тыс. до 110 тыс. рублей.

В Екатеринбурге курьерам предлагается зарплата от 30 тыс. до 110 тыс. рублей, в Казани — от 38 тыс. до 110 тыс. рублей, в Краснодаре — от 40 тыс. до 68 тыс. рублей, в Красноярске, Омске и Новосибирске курьеры могут получать от 50 тыс. до 110 тыс. рублей.