Госдума одобрила запрет высаживать детей из транспорта

Госдума приняла законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, в России запрещается высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет без сопровождения совершеннолетнего лица.

Инициатива также дает право регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

Ранее Госдума одобрила в I чтении проект об упрощении налоговых вычетов.