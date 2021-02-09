Госдума одобрила запрет высаживать детей из транспорта
Валерия Исполатова
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Госдума приняла законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд, сообщает РИА «Новости».
Согласно документу, в России запрещается высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет без сопровождения совершеннолетнего лица.
Инициатива также дает право регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.
Ранее Госдума одобрила в I чтении проект об упрощении налоговых вычетов.
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