Песков рассказал о работе над индексацией пенсий работающим пенсионерам

В Кремле рассмотрят все варианты индексации пенсий работающим пенсионерам, которые предложило правительство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, работа в этом направлении продолжается.

«Правительство действительно в срок представило свое видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты», — рассказал представитель Кремля.

После этого, как отметил Песков, администрация президента совместно с правительством примут решение по этому вопросу.

Ранее Песков заявил, что власти поэтапно работают над увеличением пенсий в стране.