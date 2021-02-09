«Ъ»: в России обсуждают введение минимальной цены на пиво
Валерия Исполатова
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Минфин России обсуждает возможность введения минимальной розничной цены на пиво. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку.
Представитель ведомства сообщил изданию, что введение минимальной цены на алкоголь, крепость которого менее 28%, возможно только после изменения договора ЕАЭС.
В связи с этим, Минфин уже внес соответствующее предложение в Евразийскую экономическую комиссию, но решения по данному вопросу пока нет.
В феврале прошлого года с инициативой установить минимальные цены на пиво выступил Союз российских пивоваров. Однако идею не поддержали крупнейшие производители напитка.
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