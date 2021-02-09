«Газпром» приостановил транзит газа в Калининград через Литву

Транзит газа через Литву в Калининградскую область России был остановлен по просьбе «Газпрома». Об этом сообщил оператор газотранспортной системы республики Amber Grid.

Причины остановки поставок голубого топлива не названы. При этом транзит из Белоруссии остается стабильным.

Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в России в текущем сезоне (2020-2021) превысил уровень прошлого года.