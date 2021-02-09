Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Стоимость биткоина продолжает расти и вновь обновила исторический максимум, достигнув почти $48 тысяч, свидетельствуют данные CoinDesk.

По данным на 09.48 мск, курс криптовалюты составлял $47,9 тыс., что на 6,9% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов.

За последние три месяца биткоин подорожал более чем в три раза. Ночью стоимость биткоина превысила отметку в $47 тыс., побив исторический рекорд.