Хабаровские власти заявили о стабилизации ситуации с бензином в регионе

Правительство Хабаровского края сообщает о стабилизации ситуации с дефицитом бензина в регионе.

«На 14.00 понедельника в краевой столице на заправках сети ННК бензин марки АИ-92 был в свободной продаже на всех 52 станциях, а АИ-95 – на 40. При этом очередей на городских АЗС не отмечалось», — заявил краевой комитет по развитию ТЭК.

Бензин АИ-95 продолжают активно развозить по заправкам города. Отмечается, что Хабаровский НПЗ за двое суток выпустил 1270 тонн бензина марки АИ-95, сейчас производят АИ-92. При этом жителей региона предупреждают, что перебои в продаже еще возможны, так как требуется время для доставки топлива по районам.

Проблемы с бензином обострились в Хабаровском крае во второй половине января из-за ремонта местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). На заправках образовались огромные очереди, а на сайтах объявлений появились сообщения о продаже бензина по 100 рублей за литр при региональной норме — 48-53 рубля за литр.