Названы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей в Москве

Названы открытые вакансии в феврале в Москве, на которых можно заработать до 200 тысяч рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Традиционно одни из самых высоких зарплат предлагают в сфере IT. Системному аналитику с опытом работы от трех лет в туристической компании готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. Также на рынке труда высоко оценивают экспертов по недвижимости, которым также предлагают до 200 тысяч рублей в месяц.

Няне для новорожденного ребенка с хорошим знанием французского языка готовы платить до 200 тысяч рублей. Столько же частный работодатель готов отдавать репетитору по английскому языку.

До 300 тысяч рублей предлагают руководителю интернет-магазина в крупной компании, который должен разрабатывать стратегии и методы продвижения, искать, нанимать и обучать сотрудников.

Ранее россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно получать для счастья.