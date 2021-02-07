В Госдуме оценили предложение ужесточить контроль за арендой жилья

Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал инициативу Министерства строительства и ЖКХ об ужесточении контроля за арендой жилья. Свою позицию он высказал в беседе с «Российской газетой».

«Я не склонен считать, что доходы и объемы рынка аренды нужно ставить под контроль или кошмарить наших граждан. Реальная задача - это понять потребность в арендном жилье», – заявил депутат.

По его словам, в настоящее время в России не защищены ни арендодатель, ни арендатор, и данный вопрос необходимо обсуждать. Кроме того, рынок аренды является показательным для планирования строительства жилья, однако власти «могут только догадываться, что на нем происходит».

Ранее стало известно, что Минстрой готовит законопроект, создающий условия для формирования рынка частного наемного жилья и усиливающий контроль за сдачей недвижимости в аренду.