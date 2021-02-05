Центробанк понизил курс евро до 89,89 рубля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Официальный курс евро на 6-8 февраля уменьшился на 1,0356 руб. и составил 89,885 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара снизился на 61,86 коп. и достиг 75,1107 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) сократилась на 80,63 коп., до 81,7591 руб.

Ранее сообщалось, что курс евро опустился до 90,3 рубля.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».