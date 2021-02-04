Нефть подорожала до максимума за год

Цены на нефть завершили торги в среду на максимальном за год уровне и продолжают увеличиваться на сессии в четверг. Об этом пишет Bloomberg.

Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала до $58,7 за баррель. Это на 0,41% выше финальной цены на торгах в предыдущий день и является максимумом с февраля 2020 года. Мартовские фьючерсы WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигли отметки в $56,01 за баррель — на 0,32% выше уровня на закрытии на предыдущих торгах.

Как пишет издание, это связано с заявлением министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), где подчеркивается необходимость выравнивания рынка.

В комитете также отметили, что спрос на нефть будет оставаться неопределенным, но будет увеличиваться из-за вакцин против коронавируса.

Ранее МВФ спрогнозировал рост цен на нефть в 2021 году.