Титов заявил, что ИП в России в ближайшие годы не отменят

Речи об отмене института индивидуальных предпринимателей в России в ближайшие годы быть не может, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Идея однозначного разделения бизнеса на самозанятых и юридических лиц – философски правильная в дальней перспективе, но пока что это предмет интереса экспертов, но не власти», — прокомментировал инициативу Титов.

Идею отмены института ИП с сохранением института самозанятых ранее выдвигали эксперты Института экономики роста им. Столыпина, где Титов возглавляет наблюдательный совет. Он сам в интервью ТАСС также выделил «некую нелогичность» в вопросе вывода финансов ИП.

Как пояснил Титов, во всем мире существуют или самозанятые или юридические лица – компании. Первые не имеют права нанимать людей на работу, а в компаниях существует разделение финансовой ответственности: деньги компании и личные деньги.

«Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», — пояснял бизнес-омбудсмен.

Изменения должны коснуться налоговой системы, и разделить людей, которые работают сами на себя и тех, кто организуют вокруг себя масштабный бизнес с наемными работниками, считает он.

Тем не менее, в ближайшие годы вопрос отмены института индивидуальных предпринимателей подниматься не должен.

«Слишком много у малого бизнеса нерешенных проблем, и ни одна из фактических льгот, которыми он располагает, отменяться не должна», — считает Титов.