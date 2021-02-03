Экспорт зерна из России достиг рекордных объемов

Экспорт зерна из России с начала текущего сезона (июль 2020 — июнь 2021) составил 34,3 млн тонн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского.

Этот показатель, по его словам, на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является максимальным за всю историю рынка.

С июля 2020 по январь 2021 года Россия экспортировала 29 млн тонн, что также рекордный показатель, отметил Павенский.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько объяснил, что рост поставок за границу связан с высоким урожаем зерна, а также введением экспортных пошлин.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что стоимость российской пшеницы достигла рекорда 2014 года.