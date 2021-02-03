Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля, сообщает пресс-служба российского правительства.

«С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске», – указано в сообщении.

Кроме того, с 8 февраля будет увеличено число регулярных авиарейсов между Москвой и Минском с трех до пяти в неделю, а также возобновлены рейсы в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону по одному в неделю.

Железнодорожное сообщение между Россий и Белоруссией было полностью приостановлено в апреле 2020 года из-за опасности распространения коронавируса нового типа.