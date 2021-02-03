Рубль растет к доллару и евро

Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск среды, 3 февраля, снизился на 19 копеек — до 76,04 руб., курс евро — на 23 копейки, до 91,5 руб.

Апрельский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,09% — до 57,75 доллара за баррель.

Ранее американский экономист Стивен Роуч спрогнозировал падение доллара на 35% к концу 2021 года.